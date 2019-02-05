Н.Назарбаев о своём обращении в Конституционный совет: Это абсолютно рутинный вопрос

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, зачем обратился в Конституционный совет. Видеообращение главы государства опубликовано на странице Акорды в Facebook.

«Это абсолютно рутинный вопрос государства. Пробелы бывают в законах. У Конституционного совета есть право толковать такие пробелы. Мне задавали вопрос: при каких условиях по доброй своей воле президент может уйти в отставку. Нет этого. Я попросил Конституционный совет разъяснить это», – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент добавил, что в Конституционный суд за всё время поступило более 200 обращений, из них 22 отправил сам глава государства.

«Конечно, всех интересуют выборы, транзит и так далее. Читайте Конституцию, читайте законы о президенте, там всё чётко расписано. Да, у президента есть право объявлять досрочные выборы. Нам это не грозит. Так что давайте успокоимся, будем нормально работать», – заключил он.

Президент Казахстана обратился в Конституционный совет с просьбой истолковать пункт 3 статьи 42 Конституции РК, который гласит:

«Полномочия Президента Республики прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного Президента Республики, а также в случае досрочного освобождения или отрешения Президента от должности либо его кончины. Все бывшие президенты Республики, кроме отрешённых от должности, имеют звание экс-президента Республики Казахстан».

Как позже пояснили в Конституционном совете, в своём обращении президент просит ответить на следующий вопрос:

"Является ли исчерпывающим установленный пунктом 3 статьи 42 Конституции РК перечень оснований для досрочного прекращения полномочий Президента?"

Конституционный совет привлёк учёных-правоведов для ответа Нурсултану Назарбаеву и сообщил, что примет решение в течение месяца.