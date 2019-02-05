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  5 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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GM Uzbekistan сменит название и увеличит экспорт

CA-NEWS (UZ) -  Автомобильная компания GM Uzbekistan сменит название в ближайшие несколько месяцев, сообщили в ходе пресс-конференции, которая прошла в Ташкенте во вторник в Агентстве информации и массовых коммуникаций. Об этом сообщает издание Spot.

В компании сообщили, что о новом названии будет сообщено отдельно. Компания меняет название, так как ранее «Узавтосаноат» выкупил долю General Motors.

На пресс-конференции также сообщили, что в 2018 году объем экспорта автомобилей и запчастей составил $25,5 млн. В 2019 году этот показатель планируется довести до $118,6 млн. Помимо тех стран, куда уже экспортируется продукция компании, начнутся поставки автомобилей в Афганистан.

Там же напомнили, что в 2018 году внедрили систему онлайн-продажи автомобилей и подтвердили, что в ее основе лежит блокчейн. Клиенты могут отслеживать каждый этап покупки автомобиля, что позволило обеспечить прозрачность процесса.

В прошлом году компания смогла локализовать более 100 компонентов, что увеличило локализацию на 3%. В результате годовой импорт сократился на $14,6 млн. В 2019 году планируется локализовать более 240 наименований, за счет чего ежегодный импорт будет сокращен на $17 млн.

Ранее сообщалось, что GM Uzbekistan в три раза увеличил срок гарантийного обслуживания.

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