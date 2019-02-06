GM Uzbekistan прекратил производство автомобилей Cobalt, Malibu и Captiva

CA-NEWS (UZ) - Компания GM Uzbekistan отказалась от планов по производству новой версии модели Cobalt. Об этом сообщил на брифинге 5 февраля заместитель председателя правления «Узавтосаноат» по технической политике и локализации Азизбек Шукуров. Новый Cobalt планировалось выпускать с 2019 года.

«Новый Cobalt не такой уж и новый. В самом GM в Бразилии этот проект был реализован в 2016 году, в конце этого года Cobalt снимается [с производства]. Мы посчитали, что бежать за старыми моделями нет смысла. Планы по выпуску нового Cobalt в Узбекистане отменяются», — цитирует Шукурова издание Газета.уз.

По его словам, GM Uzbekistan планирует прекратить производство седана Malibu. Ранее сообщалось, что производство Captiva также приостановлено.

Азизбек Шукуров сообщил, что они будут заменены двумя новыми моделями автомобилей с конца третьего квартала 2019 года.

Представитель руководства «Узавтосаноат» также сообщил о планах в ближайшие месяцы сменить название GM Uzbekistan.