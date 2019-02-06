Freedom House о Центральной Азии: все «несвободные», за исключением Кыргызстана

CA-NEWS (UZ) - Международная правозащитная организация Freedom House со штаб-квартирой в Вашингтоне опубликовала 5 февраля доклад «Свобода в мире – 2019».

Доклад Freedom House «Свобода в мире – 2019. Демократия отступает» содержит мрачную оценку прошлогодних событий и отмечает ухудшение ситуации с политическими правами и гражданскими свободами в 68 странах мира. Правозащитники фиксируют улучшение положения в 50 странах.

В докладе Freedom House содержится критика России, Ирана, Азербайджана, а также бывших советских республик Центральной Азии за их вклад в то, что правозащитники называют «упадком глобальной свободы», продолжающимся 13-й год подряд.

Казахстан включен в группу «несвободных» стран, как и в докладах Freedom House предыдущих лет. Три бывшие советские республики в Центральной Азии, отнесенные к группе «несвободных» стран – Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан, – числятся среди государств с наихудшим в мире положением с политическими правами и гражданскими свободами. Эти центральноазиатские страны вошли в одну группу с такими государствами, как Сирия, Южный Судан, Эритрея, Северная Корея, Судан, Центральноафриканская Республика и Ливия.

Вместе с тем Freedom House отметила некоторые успехи Узбекистана, который ранее входил в группу «худших из худших». В докладе осторожно приветствуется «еще один год наметившихся улучшений» в Узбекистане при президенте Шавкате Мирзияеве, а также отмечается, что власти «продолжили освобождать политических заключенных и ослаблять ограничения» для неправительственных организаций.

Единственной страной Центральной Азии, отнесенной к группе «частично свободных» стран в докладе Freedom House является Кыргызстан.