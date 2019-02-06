В Узбекистане суд впервые рассматривает дело о хиджабе

CA-NEWS (UZ) - Шайхонтохурский административный суд города Ташкента 5 февраля начал рассматривать иск, поданный отцом 17-летней учащейся лицея при Международной исламской академии, которой руководство учебного заведения запретило посещать занятия в мусульманском платке. Об этом сообщает centralasian.org.



Как стало известно со слов отца 17-летней учащейся лицея при Международной исламской академии Абдувохида Якубова, являющегося адвокатом по профессии, Шайхонтохурский административный суд города Ташкента отложил рассмотрение его иска на 7 февраля.

Мужчина говорит, что после того, как он выразил недоверие председателю суда Санжарбеку Зулунову, для рассмотрения данного дела был назначен новый судья.

– Суд по данному делу состоится 7 февраля, дело будет рассматривать новый судья, – сказал Абдувохид Якубов.

"Моя дочь несовершеннолетняя, я сам адвокат, поэтому решил сам защищать ее права в суде. Подал иск с требованием отменить внутренний акт вуза, запрещающий студенткам Международной исламской академии и учащимся его лицея приходить на занятия в платке, так как это противоречит международным документам, подписанным правительством Узбекистана, и Конституции страны", – сказал адвокат Абдувохид Якубов.

С начала нового учебного года по меньшей мере четыре студентки Международной исламской академии в Ташкенте были отчислены из вуза за пропуски занятий.

5 февраля одна из отчисленных студенток, 19-летняя Луиза Муминжонова рассказала, что не смогла продолжить обучение в данном вуза из-за запрета на ношение мусульманского платка.

– Мне сказали: «Выбирай – или платок или учеба». Я выбрала платок, – говорит нашему радио отчисленная с первого курса Международной исламской академии Луиза Муминжонова.

Между тем, один из помощников ректора Международной исламской академии в Ташкенте подтвердил, что студенткам данного вуза запрещено посещать занятия в хиджабе или платке.

По словам собеседника, в стенах вуза есть четкий кодекс одежды – запрещены не только хиджабы, но и джинсы, и короткие юбки для девушек.

Международная исламская академия Узбекистана была создана в апреле 2018 года указом президента Шавката Мирзиёева на базе Исламской академии Узбекистана и Ташкентского исламского института.

Согласно пункту 1 статьи 184 Кодекса об административной ответственности Узбекистана, «появление граждан Узбекистана (за исключением служителей религиозных организаций) в общественных местах в культовых одеяниях – влечет наложение штрафа от пяти до десяти минимальных размеров заработной платы или административный арест до пятнадцати суток».

Закон «О свободе совести и религиозных организациях» Узбекистана также не допускает «появление граждан в общественных местах в культовых одеяниях».

Однако отец 17-летней учащейся лицея при Международной исламской академии утверждает, что власти Узбекистана неправильно истолковывают данный закон.

– В нашей стране действительно запрещено посещать общественные места в культовых одеяниях, я присоединяюсь к этому. Однако платок – не культовое одеяние, а национальное. Поэтому руководство Международной исламской академии и лицея при нем не имеют права запрещать студенткам носить платок, – сказал Абдувохид Якубов.