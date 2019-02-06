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  6 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Лавров: "Таджикистан максимально пользуется преференциями для своих трудовых мигрантов"

CA-NEWS (TJ) -  «Из стран, которые не входят в ЕАЭС, Таджикистан максимально пользуется преференциями для своих граждан, направляющихся на заработки в Россию», - заявил 5 февраля глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции 5 февраля в Российско-Таджикском Славянском Университете.

По его словам, для пребывания на территории России без постановки на учет для гражданина Таджикистана предусмотрено не 7 дней, а 15. «Патент выдается на 3 года, это тоже немаловажно. Да, хотелось бы, чтобы поскорее, подешевле, но это всё предмет переговоров», - добавил российский чиновник.

После ввода в Российской Федерации патента на трудовую деятельность для иностранных граждан в каждом регионе России были установлены свои тарифы для оплаты. Так, в Москве стоимость ежемесячного патента составляет 5 тысяч рублей, в Московской области - 4750, в Санкт-Петербурге – 3800 рублей. Самая высокая стоимость патента в Республике Саха-Якутия – 9330 рублей.

Лавров поднял проблему таджикских трудовых мигрантов в России после того, как участник пресс-конференции задал ему вопрос о возможной миграционной амнистии. «Амнистия уже была и не один раз. Очень важно чтобы велась работа с мигрантами до того, как они выехали в Россию, чтобы они не ехали по мутным схемам, чтобы четко знали кто их работодатель, что это легальная работа, что у них не отнимут паспорт и не будут давать деньги в конвертах от случая к случаю», - подчеркнул Лавров.

Глава МИД России отметил важность подписания договоренностей, которые будут гарантировать права трудовых мигрантов. «Нам надо подписать соглашение о пенсии трудовых мигрантов – это один из документов, который лежит сегодня на столе переговоров. Надо подписать соглашение об организованном наборе мигрантов в Таджикистане, до их выезда в Россию. Надо подписать соглашение о реадмиссии - об обязательстве Таджикистана принимать мигрантов назад в случае нарушения с их стороны российских законов. Мы подписали такое соглашение с ЕС и всё нормально, так что не надо бояться», - добавил он.

По его словам, это пакет документов, который необходим для того, чтобы эта сфера вышла полностью из тени окончательно, стала легальной и комфортной для мигрантов, не создавала риски для безопасности ни для России, ни для Таджикистана. «И этот пакет документов сегодня на столе, и мы говорили о том, что надо поскорее его подписать», - сказал Лавров.

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