Массовая задержка рейсов произошла в аэропорту Астаны

CA-NEWS (KZ) - Все рейсы авиакомпании "Эйр Астана" из Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев задерживаются до 23.30, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации.

Специалисты ожидают благоприятных погодных условий для качественной обработки воздушных судов антиобледенительной жидкостью. Скорость ветра в данное время составляет 15 метров в секунду, порывы достигают 18 метров.

Ранее в КГА сообщили, что из-за ухудшения погоды в аэропорту Астаны задерживается рейс КС 921 авиакомпании "Эйр Астана", который должен был вылететь по маршруту Астана – Франкфурт. Общая видимость на взлётно-посадочной полосе всего 450 метров, сообщил Комитет гражданской авиации на своей странице в Facebook.

"По прогнозам, сложные метеоусловия будут сохраняться на территории страны. Пассажирам рекомендуется заблаговременно узнавать статусы своих рейсов в сall-центрах и на официальных сайтах авиакомпаний. Call-центры авиакомпании "Эйр Астана": в Алматы – 8 (727) 244-44-77, в Астане – 8 (717) 258-44-77, 8 (702) 702-44-77. Call-центр авиакомпании SCAT – 8 (725) 299-88-80", – говорится в сообщении КГА.

Позже Комитет гражданской авиации проинформировали о том, что рейс КС 921 авиакомпании "Эйр Астана" в 19.27 вылетел во Франкфурт. Тем не менее рейсы КС 341 Астана – Шымкент и КС 873 Астана – Шереметьево вернулись на места стоянок после облива. В связи с сильным ветром не хватает времени действия обливочной жидкости. Скорость ветра 11 метров, порывы достигают 17 метров. Рейс КС 917 Астана – Стамбул задерживается до 22.30 по технической причине.