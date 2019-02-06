В Астане до семи лет тюрьмы может грозить хозяину времянки, в которой погибли 5 детей, - адвокат

CA-NEWS (KZ) - До семи лет лишения свободы может получить хозяин времянки, в которой в результате пожара погибли пятеро детей. Такое мнение озвучил адвокат Жандос Туяков, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Юрист объяснил, что владелец жилья неоднократно получал предписания от уполномоченных органов за нарушения правил пожарной безопасности. Вместе с тем, подчеркнул Туяков, говорить однозначно, что хозяин понесет наказание нельзя, так как этим вопросом займутся органы досудебного расследования. Следствие должно провести необходимые экспертизы.

"В данном случае, я считаю, что понесет наказание владелец данного имущества, потому что данная времянка не соответствовала требованиям пожарной безопасности. Насколько мне известно. Поэтому согласно уголовному кодексу, согласно 292 статье уголовного кодекса, понесет уголовное наказание, скорее всего", - сказал Туяков.

Ночью 4 февраля в жилом массиве "Коктал -1" в районе "Сарыарка" произошел пожар на территории частного дома, горела времянка.

В результате погибли пять детей 2006, 2009, 2014, 2016, 2018 года рождения. Их пытался спасти живущий по соседству родственник, но было уже поздно.