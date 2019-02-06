Глава МИД Узбекистана призвал официальный Кабул и талибов провести переговоры в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов пригласил правительство Афганистана и представителей движения "Талибан" в Ташкент для прямых переговоров.

Согласно официальному сообщению, министр иностранных дел Камилов сделал это заявление в ходе встречи со специальным представителем Генерального секретаря ООН, главой Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану Тадамичи Ямамото, который прибыл в Ташкент с визитом.

Камилов отметил, что узбекская сторона готова создать на любом этапе мирного процесса все необходимые условия для организации на территории страны прямых переговоров между правительством Афганистана и Движением «Талибан».

По сообщению МИДа, представитель ООН приветствовал политику Узбекистана, проводимую под руководством президента Шавката Мирзияева, по запуску мирного процесса в Афганистане и его социально-экономическому возрождению.