В Узбекистане создаётся ещё одно ведомство по контролю за строительством, монополия сохраняется

CA-NEWS (UZ) - 5 февраля проект указа президента «О мерах по повышению эффективности деятельности государственных инспекций по строительному надзору при Министерстве финансов Республики Узбекистан» был вынесен на публичное обсуждение.

Согласно проекту, количество объектов строительства в Узбекистане растет год от года, и со стороны инспекций по строительному надзору в 2016 году были выданы разрешения на строительно-монтажные работы, проведён контроль на 20 863 объектах, в 2017 году - на 32 257 и в 2018 году- на 36 938 объектах.

В проект указа отмечается, что в ходе инспекций были отмечены нарушения градостроительных норм, в частности, в 2018 году выявлены 823 случаев нарушений закона о градостроительстве. В документе определяются меры по устранению недостатков в сфере строительства.

С этой целью в проекте документа приказано создать Государственную инспекцию по надзору за строительством при Министерстве финансов Республики Узбекистан (далее - Инспекция) с собственным балансом, гербовой печатью и счетами в банковских учреждениях со статусом юридического лица.

Во многих жалобах, поступающих от населения со всего Узбекистана и касающихся строительства, отмечается, что эта сфера превратилась в монополию компаний, принадлежащих влиятельным государственным чиновникам в Ташкенте, и, следовательно, цены на дома и другие объекты недвижимости искусственно растут, а их качество снижается.

Узбекские эксперты в области строительства отмечают, что для развития этой сферы в стране необходимо лишить государственных средств и льгот такие организации, как “Қишлоқ қурилиш инвест” и “Шаҳар қурилиш инвест”, что повысит конкуренцию и улучшит качество строительства. А компании-монополисты, которые утверждают искусственно завышенные цены на дома для малообеспеченных семей, эксперты предлагают закрыть.

Однако в проекте указа президента не предусмотрены меры по ликвидации монополии и коррупции в строительной отрасли.