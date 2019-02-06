Facebook разрешил удалять отправленные сообщения

CA-NEWS (CA) - В мессенджере Facebook появилась возможность удаления отправленных сообщений в чатах. Как объявила соцсеть, она добавлена в новые версии приложения Messenger для iOS и Android.

Для того, чтобы удалить сообщение, нужно два раза коснуться его на экране. Появится всплывающее меню, в котором пользователь сможет выбрать один из вариантов — удалить сообщение для всех участников переписки или скрыть его только от себя самого (так работало удаление сообщений в мессенджере до настоящего момента), передает The Verge.

Удалить сообщение можно будет только в течение 10 минут после того, как оно было отправлено. Затем новая функция работать перестает.

Компания заявила о том, что начала работать над введением данной функции более года назад. До этого удалять сообщения в чатах мог только глава Facebook Марк Цукерберг. Пользователи заметили его "особые" полномочия после того, как его сообщения исчезли из переписки. Вскоре в компании заявили, что введут новую функцию для всех и ограничат возможности Цукерберга использовать её до тех пор, пока функция по удалению сообщений не станет общедоступной.