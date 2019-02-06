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  6 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Учителя отстранены от должности после убийства подростка в Актюбинской области

CA-NEWS (KZ) -  Классные руководители и завучи двух школ Шалкара Актюбинской области отстранены от должности после убийства подростка, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Инцидент произошел 26 января. Старшеклассники двух школ собрались на катке для выяснения отношений. В ходе драки одного из подростков убили. Позже полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний школьник. По итогам проверки директорам учебных заведений вынесли дисциплинарные взыскания, а завучей и классных руководителей отстранили от должностей.

"В целом, было проведено изучение организации воспитательной работы. Районным отделом образования были приняты меры в отношении двух директоров, вынесены дисциплинарные взыскания. Также два заместителя директора по воспитательной работе были отстранены от должности, два классных руководителя данных школ были сняты в классного руководства", - сказала руководитель отдела управления образования актюбинской области Ляззат Рсалина.

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