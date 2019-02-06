МИД Казахстана выступил с заявлением в отношении ситуации вокруг ДРСМД

CA-NEWS (KZ) - Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает озабоченность в связи с решением Соединенных Штатов Америки о приостановлении своего участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (далее - ДРСМД) и зеркальным решением Российской Федерации, сообщает пресс-служба МИД РК.

Республика Казахстан, будучи участницей ДРСМД, выступает за сохранение и неукоснительное соблюдение Договора всеми сторонами, а также подтверждает его неизменную ценность как уникального исторического соглашения, позволившего совместными усилиями сторон ликвидировать целый класс ракет, способных нести ядерное оружие, и достичь значительного прогресса в ядерном разоружении в соответствии со статьей VI Договора о нераспространении ядерного оружия, говорится в сообщении.

Денонсация ДРСМД, являющегося одним из важнейших факторов поддержания международной безопасности, способна спровоцировать новую «гонку вооружений» в различных регионах мира и несет серьезную угрозу глобальному миру и безопасности.

Отмечая актуальность глобальных антиядерных инициатив президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, направленных на достижение к 2045 году мира, свободного от ядерного оружия, Республика Казахстан выступает за неукоснительное соблюдение Договора всеми сторонами в духе укрепления мер взаимного доверия.

В целях сохранения ДРСМД Республика Казахстан призывает США и РФ предпринять все необходимые усилия для разрешения существующих проблем посредством конструктивных переговоров в рамках имеющихся двусторонних и многосторонних механизмов, включая формат Специальной контрольной комиссии в рамках Договора.