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  6 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Спортивный журнал Туркменистана перевели на самоокупаемость

CA-NEWS (TM) -  4 февраля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, согласно которому Министерству спорта и молодежной политики разрешено объединить журналы «Bedenterbiýe we sport» и «Türkmenistan Sport» в один международный журнал «Türkmenistan Sport», передает Хроники Туркменистана.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, журнал должен работать на хозрасчетной основе. Отметим, что ранее профильные журналы финансировались из бюджета соответствующих министерств.

В соответствии с Постановлением, журнал должен издаваться на туркменском, английском и русском языках начиная с февраля 2019 года с периодичностью выхода один раз в квартал.

Министерству промышленности и коммуникации поручено организовать периодическую подписку на международный журнал.

В прошлом году в Туркменистане учредили два новых журнала: в мае «Промышленность Туркменистана» – для всестороннего информирования туркменской и мировой общественности об успехах в промышленном комплексе и для развития международного торгово-экономического сотрудничества», в феврале – «Финансы и экономика», рассказывающий об успехах экономики современного Туркменистана.

В Туркменистане существует принудительная подписка на профильные газеты и журналы. Например, солдаты вынуждены покупать подписку на газету «Эсгер» («Воин») или журнал «Гошун» («Армия»). В ноябре «Хронике Туркменистана» также стало известно, что работников госучреждений и спортсменов заставляют приобретать журнал «Политика и общество».

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