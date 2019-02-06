В Ашхабаде задним числом почти в 3 раза подняли арендную плату малым предпринимателям

CA-NEWS (TM) - 4 февраля предпринимателям Ашхабада сообщили, что арендная плата подвальных и полуподвальных помещений этажных домов с 1 января была увеличена почти в три раза.

Как рассказал корреспонденту «Хроники Туркменистана» один из бизнесменов, в понедельник предпринимателей пригласили в столичный хякимлик и объявили, что в соответствии с постановлением, подписанным хякимом Ашхабада Шамухаммедом Дурдылиевым, с начала года стоимость месячной аренды одного квадратного метра повышается с 3 до 8 манатов. Пришедших заставили поставить подписи, подтверждающие, что они ознакомлены с постановлением.

Подвальные и полуподвальные помещения в многоквартирных жилых домах арендуют представители малого бизнеса. В них размещаются магазины, парикмахерские и салоны красоты, ремонтные мастерские, швейные ателье.

Теперь бизнесменам придется пересматривать свои бюджеты, что скажется на стоимости их товаров и услуг. Предприниматели жалуются, что в связи с кризисом и значительным снижением покупательской способности населения, их доходы значительно упали и многие фирмы и так находятся на грани выживания.

Кроме того, многие, не зная заранее о предстоящем повышении стоимости аренды, уже вложили средства в ремонт и обустройство помещений.