В Узбекистане пройдёт первая за годы независимости перепись населения

CA-NEWS (UZ) - В 2022 Узбекистан проведёт первую за годы независимости перепись населения. Последняя перепись в стране проводилась 30 лет назад.

Указ об утверждении концепции переписи подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщили местные СМИ.

"Достоверная информация о населении и его благосостоянии является важнейшей основой для разработки долгосрочных прогнозов и государственных целевых программ социально-экономического развития, программ создания новых рабочих мест для обеспечения занятости населения", – говорится в указе.

В документе отмечается, что за годы независимости в Узбекистане перепись населения не проводилась. В последний раз жителей тогда ещё Узбекской ССР пересчитали в 1989 году. За это время произошли изменения, кардинально повлиявшие на численность населения и особенности его расселения на территории.

Президент поручил ряду министерств до 1 июля разработать законопроект о переписи населения. В нём будут прописаны цели, порядок и сроки проведения.

Перепись в Узбекистане планируют организовать с применением современных технологий. Правительство должно будет определить источники оплаты за участие в работе переписчиков.