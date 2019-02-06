В Бурятию из Монголии завезли зараженную колбасу, - СМИ

CA-NEWS (MNG) - В Бурятию из Монголии через пункт пропуска «Кяхта» ввезли партию колбасы, зараженную африканской чумой свиней (АЧС). Ее продавали с 1 по 5 февраля в магазинах Улан-Удэ, в Джидинском, Кабанском, Заиграевском, Селенгинском, Кяхтинском, Курумканском, Закаменском и Баргузинском районах, сообщает пресс-служба правительства республики, сообщает ARD.

Сейчас продукцию сняли с продажи. Это колбасные изделия КОО «Хунс комплекс»:

Колбаса Ханский Пир в/к Монголия

Колбаса МОНГОЛЬСКАЯ п/к в/у 600гр Монголия

Колбаса МОНГОЛЬСКАЯ п/к в/у 250гр Монголия

Салями «Улан-Баторская» 600гр

Колбаса вареная «Докторская из Монголии» 500гр

Колбаса вареная «Дары Монголии» 500гр

Замглавы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Василий Гармаев рассказал, что сейчас специалисты ведомства работают над тем, чтобы не допустить вспышку АЧС среди домашних свиней и диких кабанов.

"АЧС для людей опасности не несет, вместе с тем есть угроза заражения свиней и кабанов. Продукция снята с продаж, магазины при возврате возмещают двойную стоимость покупателям, которые приобрели с 1 февраля по 5 февраля указанную продукцию. С 31 января решением Россельхознадзора к ввозу из Монголии запрещена животноводческая продукция, корма", - сказал он.

Напомним, 9 января на севере Монголии зарегистрировали вспышку африканской чумы свиней. Тогда погибло 85 животных, 214 свиней было уничтожено.