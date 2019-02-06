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  6 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы выпало 20 сантиметров снега, акимат просит убирать машины с обочин

CA-NEWS (KZ) -  В час ночи в Алматы начался снегопад, он продолжится до середины дня, сообщили informburo в управлении зелёной экономики города.

На снегоуборочные работы привлечено 574 единицы спецтехники. Использовано 3100 тонн противогололёдных материалов.

В дневное время на дороги выедут 718 единиц спецтехники и 2200 дорожных рабочих.

По состоянию на 8.00 в городе выпало до 20 см снега, а в горной и предгорной местности –более 30 см.

Для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта после утреннего часа пик продолжатся работы по сгребанию и будет организован массовый вывоз снега с проезжей части дорог.

Акимат Алматы просит водителей с пониманием отнестись к проведению снегоуборочных работ и убирать припаркованный автотранспорт с обочин дорог, особенно в ночное время.

"Препятствующий проведению работ по уборке снега автотранспорт будет перемещен эвакуатором", – предупредили в акимате.

Вывоз снега планируют завершить до вечера 7 февраля.

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Толе би көшесі - ул.Толе би

A post shared by Алматы қаласының әкімдігі (@akimat_almaty) onFeb 5, 2019 at 4:10pm PST

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