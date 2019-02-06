Делегация Узбекистана изучает технологии картофелеводства в США

CA-NEWS (UZ) - В американском штате Висконсин с 3 февраля 2019 года пребывает делегация Узбекистана во главе с председателем Ассоциации производителей картофеля Элером Ташпулатовым, сообщило ИА "Жахон".



Делегация планирует изучить передовой опыт в сфере выращивания картофеля, обсудить перспективы сотрудничества с семеноводческими компаниями и фермерскими хозяйствами США, а также принять участие в ежегодной выставке Ассоциации производителей картофеля штата Висконсин, провести встречи с представителями Висконсинского университета и Банка семян картофеля США.

США ежегодно производят более 20 млн. тонн высококачественного картофеля и славятся не только своими «чипсами» и «картошкой фри», а также инновационностью всего процесса выращивания и обработки данного вида овощи. А сам штат Висконсин занимает второе место по объему ежегодного урожая, имеет самый большой банк данных генетических кодов картофеля.

В первый день пребывания делегацию принял министр сельского хозяйства штата Брад Пфафф.

Американская сторона выразила полную готовность к активизации сотрудничества между штатом и Узбекистаном. Достигнута договоренность, что делегация Висконсина посетит Узбекистан для ознакомления с состоянием развития картофелеводства.

Кроме того, узбекская делегация встретилась с главой компании «Wysocki Farms» Russel Wysocki. Организован тур по производственным мощностям компании, показан весь цикл обработки и упаковки картофеля.

Визит узбекской делегации продолжается.