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  6 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге 23-летнего студента из Узбекистана убило упавшей с крыши глыбой льда

CA-NEWS (UZ) -  В Петербурге глыба льда упала на студентов Химико-фармацевтической академии. Один из них — 23-летний Бабурбек Очилов — погиб. Второй оказался в Мариинской больнице.

Как сообщают российские СМИ, трагедия произошла днем. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Судя по записи, кусок льда был огромным. Бабурбек погиб на месте. Его товарища с травмами увезли в Мариинскую больницу.

Бабурбек учился на пятом курсе фармацевтического факультета Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтическго университета. В Северную столицу он вместе с семьей приехал из Узбекистана.

При этом в самом вузе гибель молодого человека долго не подтверждали. Отказывались комментировать ситуацию и в студенческом совете. На момент публикации на официальных страницах СПХФУ в интернете не было никаких сообщений о гибели молодого человека и состоянии его товарища.

Гибель совсем молодого парня от упавшей глыбы льда стала первой с начала зимнего сезона в Петербурге. Но не первой в череде подобных трагедий за последние несколько лет.


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