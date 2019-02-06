Новый самолет Боинг В737 МАХ поступил в Монголию из США

CA-NEWS (MNG) - В Монголию поступил новый самолёт с улучшенными аэродинамическими качествами Боинг В737 МАХ, передает Монголия Сейчас.

Арендованному в США самолёту присвоили имя монгольского хана ТУЛУЙ.

На сегодняшний день 9 международных и один внутренний рейс обслуживают самолёты авиакомпании МИАТ — три В737-800, два — В767-300 и один В 737-700. В 2019 году МИАТ начнёт летать в Шанхай, Осаку, Гуанчжоу, а количество рейсов в южнокорейский Инчхон вырастет до 11 в неделю. В новом самолёте 12 мест бизнес-класса и 150 мест эконом-класса, будет работать Wi-Fi.

Свой первый рейс, прилетевший из США через Магадан самолёт, совершил 5 февраля в Гонконг.