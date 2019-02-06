Жертвами кибербуллинга все чаще становятся трудовые мигранты

CA-NEWS (TJ) - Кибербуллинг, троллинг, моббинг — еще недавно никто не знал этих слов. Сегодня же эти понятия, означающие травлю в интернете, стали предметом беспокойства даже на государственном уровне. Интернет-травле подвергаются широкие круги населения, а в последние годы ее жертвами все чаще становятся трудовые мигранты.

Как бороться с этим злом?

В век современных технологий, когда практически у всех и каждого есть своя страничка в соцсетях, одним из основных способов общения с родными и друзьями вдали от родины для мигрантов является интернет. Но, в последнее время всемирная паутина стала не только их помощником в общении с близкими, ознакомлении с новостями, полезной информацией, но и источником оскорблений. Злобные комментарии и унизительные посты способны не только испортить настроение, "подпортить" репутацию среди земляков, но самое главное - нанести психологическую травму. Такова, к сожалению, реальная действительность...





История Зарины

Зарина родилась и выросла в Душанбе. Окончила технологический вуз, но затем, не сумев найти работу по профессии, уехала в Россию. Там девушка жила у тёти в Москве, устроилась работать на молочный комбинат.

- Поначалу у меня все шло хорошо, - рассказывает Зарина. - Работала обычным оператором, а позже, когда получила российское гражданство, руководство перевело меня в административную часть. Стала получать неплохую зарплату, отправляла часть денег домой. Начальство часто хвалило меня за хорошую работу, поощряло всячески, повысило в должности. Но я начала чувствовать, что некоторым коллегам мои успехи были не по душе. Отношение с их стороны ко мне было холодное, что всегда напрягало.

По словам девушки, вскоре она стала получать на своей странице в соцсетях всякие оскорбления, иногда и угрозы.

- Меня обвиняли в интимных связях с начальством, хотя я общалась с руководством только на деловые темы, не говоря уже о каких-то связях, - рассказывает Зарина. – Приписывали мне другие аморальные поступки. Оскорбляли всячески, требовали, чтобы я «убиралась домой в Таджикистан подобру-поздорову». Попытки вразумить их оказались бесполезны. Я постоянно находилась в стрессовом состоянии, на работе не могла сосредоточиться, плохо спала. Вынуждена была закрыть свои страницы в соцсетях, но это не помогло. Обвинения в мой адрес от фейковых пользователей стали поступать на страницы моих знакомых. А они, в свою очередь, рассказывали об этом мне. Мои нервы уже не выдерживали, стала принимать таблетки.

В итоге девушка вернулась в Душанбе, и сейчас работает продавщицей в одном из торговых центров столицы.

- Может, я еще вернусь в Россию, но в соцсетях уже никогда не появлюсь, - говорит Зарина.

Бьют не по паспорту…

Мадина Басаева - молодая таджичка, живущая в России и известная своими дерзкими видеоклипами, выложенными на портале Youtube, в феврале прошлого года была избита. В своих клипах Басаева использует фонограммы других певцов, только имитируя пение. Два таких ролика – на песни Аиды Алиевой «Солнце мое душу греет» и «Фарёдибесадо» Фарахманда Каримова - набрали 7млн. 200 тысяч просмотров на канале «Асалча медиа» видеохостинга Youtube.

В видеообращении на своей страничке в Инстаграм она поделилась подробностями совершенного на нее нападения. Девушка в коротком видео, плача, сообщила, что все с ней хорошо, «но с лицом не очень». Мадина в своем посте написала, что была избита какой-то девушкой на автобусной остановке в Москве по причине того, что она не русская.

Сообщение о побоях, нанесенных таджикской красавице, стало темой для оживленных дискуссий среди молодых пользователей в интернете, в том числе и земляков Мадины.

Одни поддерживали девушку, другие обвинили Басаеву в раздувании липового скандала для раскрутки своих видеоклипов и количества их просмотров в сети. Немало было и тех, кто открыто оскорблял Мадину, вследствие чего она была вынуждена на долгое время покинуть соцсети.

"Мы тебя обязательно найдем!"

В декабре в сети появилось видео избиения, живущего в Москве, таджикского блогера по прозвищу Саша-Массква его же земляками. Инцидент произошел на станции метро «Парк культуры». Сашу-Масскву избивали прямо на глазах у сотрудников полиции. Но стражи порядка не спешили ему на помощь. Нападавшие сняли свой агрессивный разговор и рукоприкладство на смартфон и выложили в интернет.

23-летний уроженец Душанбе скрывает свое настоящее имя по соображениям безопасности. Саша-Массква подпевает песни эстрадных звезд Таджикистана перед интернет-аудиторией в традиционной таджикской тюбетейке. Иногда он подражает певицам и танцовщицам.

По словам самого блогера, за последнее время он получил несколько писем и видео-посланий с угрозами, в которых было обещано лишить его жизни. Несколько видео с просьбой уточнить место проживания блогера, чтобы расправиться с ним, было выложено в интернете.

Противники блогера считают его геем и заявляют, что он позорит таджикских мужчин своим поведением.

Саша-Массква говорит, что с детства мечтал стать актером. Но сейчас учится в Москве на юриста. «Я люблю искусство, в интернете немало видео с моими выступлениями. В Таджикистане в юмористических программах актеры-мужчины нередко выступают в женском платье. Никто же их за это не осуждает. А мне за это угрожают», - негодует блогер.

Он говорит, что боится за свою жизнь. По словам блогера, многие оставляют в соцсети в его адрес комментарии с угрозами и нецензурной бранью.

«Я не могу 24 часа в сутки сидеть дома. Я должен посещать занятия в университете. Меня не покидает чувство тревоги. В Москве много таджиков, и они могут навредить мне. По этой же причине я не могу поехать на родину, в Таджикистан», - говорит Саша-Массква.

«Не корми тролля!»

По мнению психологов проблема кибербуллинга не имеет границ. Любой человек в любой точке планеты, выходя в интернет, может стать жертвой кибербуллинга. Психолог Фируза Мирзоева говорит, что кибербуллинг относится к категории коммуникационных рисков.

"Нужно понимать, что травле в сети может быть подвергнут абсолютно любой человек. Опасность данного вида преследования в виртуальном мире кроется в технических возможностях делать это 24 часа в сутки с различных гаджетов в аккаунтах, социальных сетях и мессенджерах. Если мы рассматриваем вопрос в контексте миграции, здесь люди чаще подвергаются моральному издевательству, жесткому остракизму. В социальных сетях, как правило, это троллинг и хейтинг".



По словам Мирзоевой, виртуальный мир создает видимость анонимности и безнаказанности. Массовый троллинг в соцсетях имеет множество форм: унизительные фотографии и видео, оскорбительные записи, угрозы, шантаж, преследования или бойкот.

- Возможность анонимно и безнаказанно травить, иногда даже незнакомого, человека развязала руки тем, кто в реальной жизни, возможно, не рискнул бы проявлять агрессию. Вследствие этого в сети проявляется особенность, связанная со снижением психологического и социального риска в процессе общения - аффективная раскрепощенность, ненормативность лексики и некоторая безответственность участников общения. Существует множество примеров суицида, покалеченных душ, причина которых – интернет-травля.

Правила поведения в сети (Инфографика)

Как бороться?

Отвечая на этот вопрос, Фируза Мирзоева говорит, что главный принцип - не вступать в полемику с неприятными оппонентами:

- «Не корми тролля!» - помните эту догму цифрового мира. Когда в сети возникают конфликты, угрозы и оскорбления в отношениях между взрослыми, сформировавшимися личностями, вину за конфронтацию можно смело возлагать на обе стороны.

Советы по борьбе с кибербуллингом (Инфографика)

Два пути…



По мнению специалистов борьба с кибербуллингом в мире идёт по двум направлениям: повышение уровня безопасности самих интернет-платформ и обучение детей и их родителей безопасному, адекватному и невиктимному поведению в сети. К первому относятся различные технические приспособления вроде настроек конфиденциальности, возможности внесения в чёрный список, кнопок «пожаловаться», которые включают в конфликтную ситуацию работников сайта. Например, у Facebook есть целый отдел специалистов (Protect and Care team), разрабатывающих инструменты для платформы, которые сделают пользователей более корректными в общении.

По второму пути борьбы с кибербуллингом идут различные общественные организации, консультирующие родителей и детей по поводу должного поведения в сети. Британский проект Childnet.com появился ещё в 1995 году вместе с нарастающим распространением интернета и с тех пор с помощью разных медиа и педагогических программ работает с детьми от 3 до 18 лет. Примерно в то же время появляются крупные организации такого рода в США и Канаде. В России подобные проекты появились значительно позже, среди них — «Дети онлайн», «Дружественный рунет», тематические сообщества, посвящённые борьбе с кибербуллингом и безопасности в сети.

Между тем, Министерство образования и науки Украины вместе с Минсоцполитики, Минкультом и Минмолодежи в прошлом году (2018) начала разработку национальной программы по антибуллингу в учебных заведениях.

Как обезопасить себя в сети (Инфографика)





В жизни реальной и виртуальной…

Новая Зеландия стала первым государством, в котором сажают за оскорбления в сети, и это вызвало большие споры, как в самой стране, так и за её пределами.

В 2015 году перед депутатами парламента Новой Зеландии встал вопрос о криминализации троллинга и внесении его в список уголовных преступлений. Закон попал на рассмотрение после того, как какие-то молодые люди выложили в сеть скандальное видео, в котором подростки занимались сексом с пьяными ровесницами.

Например, в Швеции за противодействие буллингу отвечает уполномоченный работник минобразования.

К сожалению, в Таджикистане, как и в других странах по региону нет официальной статистики и целенаправленной работы по противодействию буллингу.

Так, заполучить информацию ни в МВД, ни в Минтруда Таджикистане не представилось возможным.

По мнению юристов, в законодательстве России, как и Таджикистана, есть нормы права, по которым можно привлечь к ответственности людей, занимающихся травлей в интернете.

По словам юриста Алексея Андреева, ст. 152. ГК РФ (Защита чести, достоинства и деловой репутации) устанавливает возможность подачи иска за оскорбление по ст. 150 ГК РФ и ст. 5.61 КоАП РФ. Можно привлечь «тролля» к гражданско-правовой или административной ответственности.

- А вот по статье 128.1 УК РФ, это уже клевета — те же действия, но совершённые умышленно. Но в любом случае нужно детально разбираться по каждому случаю и прежде всего установить «тролля», - говорит юрист.

По его словам в России есть предложения введения уголовной ответственности за троллинг.

- Думаю, существующих штрафных мер вполне достаточно. В жизни бывает, что в порыве гнева люди высказываются довольно жестко: «убью» и т.д. Допустим угрозы физического наказания или устранения бывают и в интернет среде. Да, это публичная площадка, и угрозы ничем не отличаются от высказанного в реалиях. Существует ст. 119 УК РТ - привлечение к уголовной ответственности

за угрозу убийством. Но проблема опять-таки будет заключаться в поисках обидчика и привлечения его к ответственности. В этом плане эта норма практически не эффективна и может служить всего лишь сдерживающим фактором.

«Решение проблемы не в ограничениях»

Юрист Общественной организации "Центр по правам человека" Улугбек Авезов напомнил, что каждый год во второй вторник февраля отмечается «Всемирный день безопасного Интернета» (англ. Safer Internet Day). Однако пока об этом дне мало кто знает.

- Если рассматривать данный вопрос в контексте трудовой миграции, то современные технологии больше помогают трудящимся мигрантам и членам их семей в общении друг с другом, получении необходимой информации и т.д. что дает гражданам решать свои вопросы быстро и своевременно. Это плюс. Но встала и проблема кибербуллинга, - говорит Авезов.

По его словам, правила поведения в интернет - пространстве должно прививаться гражданам с раннего периода, еще со школы. Прежде всего, необходимо донести идею уважительного поведения в соцсетях.

- В Таджикистане закона по контролированию кибербуллинга нет. Есть статьи об умышленном причинении вреда здоровью или о возбуждении ненависти и вражды. Всё зависит от конкретной ситуации. В зоне риска может оказаться любой человек. Если человек в результате кибербуллинга решился на суицид, виновного накажут, - резюмировал собеседник.

Эксперты сошлись во мнении, что одними ограничениями доступа к интернету вопрос решить невозможно. Они указывают на необходимость обучения молодых людей этике поведения и общения в интернете, в социальных сетях.

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Авторы: Исмоил Исломов, Фаррух Бозоров