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  6 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В США заявили, что стремятся к отказу стран Центральной Азии от военных закупок из России

CA-NEWS (CA) -  Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы страны Центральной Азии отказывались от военных закупок из России и переключались на контракты с США. Об этом 5 февраля заявил в письменном вступительном слове к слушаниям в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел, передает ТАСС.

«Мы стремимся увести страны Центральной Азии в сторону от военных закупок из России, однако более высокие цены на американские системы будут и дальше представлять проблему для таких стран, как Казахстан», - сказал он.

«Узбекистан выразил интерес в диверсификации своих военных поставок и предоставил список американских систем и оборудования, в покупке которых они заинтересованы. Такая заинтересованность представляет уникальную возможность увести Узбекистан в сторону от военных закупок из России и углубить наши отношения», - сообщил Вотел.

«Мы продолжаем выстраивать отношения в военной сфере с Таджикистаном несмотря на то, что Москва усиливает свое влияние и наращивает военное присутствие на базе в окрестностях столицы страны», - заявил также генерал.

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