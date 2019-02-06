Вы должны знать, откуда поступают деньги: ответ британских журналистов мэру Ташкента

CA-NEWS (UZ) - На прошлой неделе на сайте openDemocracy британские журналисты сообщили о возможном конфликте интересов хокима (главы) Ташкента Джахонгира Артыкходжаева. В статье сообщалось, что глава столицы Узбекистана приобретал для правительства объекты в крупных размерах у своей же компании.

В статье журналисты призывали Артыкходжаева публично заявить, имеет ли он какой-либо интерес в Dream World Development, Discover-Invest или других фирмах, участвующих в развитии города Ташкента. Мэр Ташкента собрал брифинг и ответил на претензии британских журналистов, и вот их реакция на его ответ. Агентство CA-News подготовило перевод данной статьи.

29 января openDemocracy обнародовал информацию о связях мэра Ташкента Джахонгира Артыкходжаева с коммерческими, строительными и инвестиционными интересами и мегапроектом, названным крупнейшим в истории строительства Узбекистана - Tashkent City.

Позднее, 31 января, Артыкходжаев созвал пресс-конференцию, на которой он ответил на претензии по поводу проекта Tashkent City.

Во-первых, хоким Ташкента попытался официально выступить по поводу этого перед местными журналистами. Это положительный пример улучшения общественной подотчетности в Узбекистане, хотя впереди еще долгий путь, отмечают британские журналисты.

На пресс-конференции Артыкходжаев подтвердил своё участие в компании Akfa Group. «Я сам лично являюсь основателем компании Akfa. Компания создавалась 20 лет назад. Мне даже не снилось, что я стану хокимом Ташкента. Я узнал о том, стану хокимом за 30 минут до назначения. Перед назначением Президент дал указание мне передать бизнес другим управляющим, я передал. Что касается акций, то об этом даже речи не было. Почему я должен продавать их?», — заявил Артыкходжаев.

Это не было откровением, - отмечает издание. Роль Артыкходжаева в Akfa Group широко освещалась. Но сейчас это официально подтверждено, что является шагом вперед.

Однако, что больше всего беспокоит, так это ссылки, задокументированные в оригинальной статье, связывающие Артыкходжаева с Discover-Invest и Dream City Development, а также с Akfa Dream World - компаниями со строительными, коммерческими и инвестиционными интересами в городе Ташкенте.

Хоким и столичный хокимият, по-видимому, не обращались напрямую к многочисленным доказательствам, указывающим на прямую связь между главой Ташкента и этими компаниями. Связи Discover-Invest с Akfa Group были видны в его рекламных материалах, пока Артыкходжаев не стал исполняющим обязанностей хокима.

Тогда еще необходимо определить, нанял ли мэр номинального акционера, чтобы управлять компанией Discover-Invest от его имени? И почему Discover-Invest удалила бренд Akfa из своих постов в Facebook в мае, вскоре после назначения Артыкходжаева исполняющим обязанности хокима?

Если оставить в стороне эти вопросы, то было бы неверно сравнивать долю компаний, получающих значительную долю в Ташкент-сити, с акциями Apple и Boeing, как это сделал мэр. Компании, находящиеся в центре этого противоречия, похоже, получили свою долю в Ташкент-сити после того, как Артыкходжаев был назначен главой государственного органа, ответственного за надзор за этим объектом.

Соответственно, ситуация явно отличается от примера, который Артыкходжаев привел во время пресс-конференции 31 января. В случае Ташкент-сити рассматриваемые фирмы ведут бизнес, который входит в публичный портфель Артыкходжаева, и, возможно, они заинтересовались проектом Ташкент-сити после того, как Артыкходжаев получил свою должность.

В этом случае возникают серьезные вопросы.

Когда принимались правительственные решения по Ташкент-сити, который приносил пользу компаниям Артыкходжаева, заявлял ли открыто мэр заранее о своих выгодных интересах в этих фирмах? Отказывался ли Артыкходжаев от участия во всех встречах и решениях, которые затрагивали его деловые интересы?

То, что Артыкходжаев не участвует в повседневном управлении этими компаниями, не имеет значения. Если бы было обнаружено, что он использовал свое положение в правительстве, чтобы заслужить благосклонность к фирме, в которой он имеет выгодную долю, это и будет коррупция по любому определению, заключают специалисты.

Перевод: СA-News