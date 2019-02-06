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  6 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Аномальные морозы в Казахстане стали самыми холодными за последние 7 лет, - Казгидромет

CA-NEWS (KZ) -  Аномальные холода добрались сразу до нескольких регионов Казахстана. Больше всего повезло тем, кто живёт на западе, отмечает «Хабар».

По прогнозу синоптиков, столбик термометра там опустится не ниже 15 градусов мороза. А вот жителям востока, центральной части республики и севера пришлось доставать самые тёплые вещи.

Этой ночью там было до минус 45 градусов. На юге тоже не жарко, до минус 30. Кроме того, вместе с сильными холодами, циклон принёс снегопады, метели, туман и гололёд.

В РГП «Казгидромет» зиму уже признали самой холодной за последние семь лет. Что касается прошлого года, тогда самым прохладным месяцем был январь. На термометре было 38 градусов со знаком минус.

«В северной половине республики, где температура воздуха достигнет местами до 45 градусов, по ощущениям может достигать до минус 60 градусов. А в южных областях до минус 40. С учетом усиления ветра, влажности температура воздуха будет казаться намного ниже», - говорит Лаура Сайлыбаева, инженер-синоптик РГП «Казгидромет».

За сутки 14 жителям Астаны понадобилась помощь врачей из-за обморожений. Больше других пострадал двухлетний ребёнок, которого пришлось госпитализировать, сообщили informburo в пресс-службе управления здравоохранения Астаны.

По данным ДЧС Костанайской области, в регионе произошли смертельные случаи из-за обморожений – две женщины замёрзли насмерть в двух разных районах области.

Ранее «Казгидромет» сообщил о сильных морозах на севере Казахстана. В Костанайской области 6-7 февраля – до минус 38 градусов. В Акмолинской области и Астане – до минус 39 градусов.

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