Назарбаев принял верительные грамоты от послов пяти стран Европы и Азии

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии принятия верительных грамот, сообщает Акорда.

В ходе церемонии верительные грамоты главе государства вручили чрезвычайные и полномочные послы: Республики Таджикистан – Хайрулло Ибодзода, Японии – Тацухико Касаи, Чешской Республики – Рудольф Гикл, Республики Хорватия – Рефик Шабанович и Социалистической Республики Вьетнам – Нгуен Тхи Хонг Оань.

Нурсултан Назарбаев поздравил всех послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и остановился на современных вызовах международной повестки дня.

«Противостояние между ведущими ядерными державами беспокоит весь мир. В этой связи хочу особо отметить риск нарушения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Государства, желающие мира, должны противостоять новому глобальному бедствию и принять меры по недопущению этого», - сказал президент Казахстана.

Обращаясь к послам, Назарбаев подчеркнул необходимость укрепления и развития дружественных межгосударственных отношений.

«Мы придаем особое значение развитию традиционно взаимовыгодного и стратегического партнерства с Таджикистаном. Мы активно укрепляем сотрудничество Астаны и Душанбе в рамках таких организаций, как СНГ, ОДКБ, ШОС и другие. Пользуясь случаем, хочу пожелать Таджикистану успешного председательства в СВМДА и выражаю готовность к совместной работе в данном направлении», - сказал глава государства.

Нурсултан Назарбаев также остановился на результатах и дальнейших перспективах развития отношений между Казахстаном и Японией.

«В прошлом году на полях саммита АСЕМ я встречался с премьер-министром Синдзо Абэ. Мы договорились о дальнейшем укреплении отношений между двумя странами. В 2018 году взаимный товарооборот вырос на 30 процентов. Мы заинтересованы в выходе японских компаний на казахстанский рынок и готовы создать необходимые условия», - сказал Президент Казахстана.

Глава государства отметил, что визит президента Чехии Милоша Земана в рамках проведения международной выставки «ЭКСПО-2017» придал импульс развитию двусторонних связей.

«Установление взаимовыгодных экономических связей является важным для обеих стран. Полагаю, что нам необходимо задействовать потенциал межправительственной комиссии», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также остановился на результатах сотрудничества между Казахстаном и Хорватией.

«За последние годы значительно укрепились наши связи с Республикой Хорватия. Мои отношения с президентами этой страны всегда были близкими. В прошлом году в Астане впервые было открыто посольство Хорватии», - сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе церемонии глава государства также отметил эффективность отношений между Казахстаном и Вьетнамом.

«Сегодня Вьетнам является одним из ключевых партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии. Мы намерены и дальше продолжать работу по построению экономических и политических отношений на высоком уровне», - сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение президент Казахстана еще раз поздравил всех послов с началом ответственной миссии и пожелал им успехов в дипломатической деятельности.