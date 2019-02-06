Папа Римский впервые признал факты домогательств священников к монахиням

CA-NEWS (CA) - Папа римский Франциск впервые публично признал факты сексуального насилия священников и епископов в отношении монахинь. "Да, были такие священники и даже епископы, которые делали это", - сказал он на борту папского самолета, возвращаясь после визита в Объединенные Арабские Эмираты в Ватикан во вторник, 5 февраля, передает Deutsche Welle.



По словам понтифика, сексуальное насилие против монахинь может случиться повсюду, однако особенно часто это происходит в "некоторых новых общинах и в некоторых регионах". При этом он не уточнил, о каких именно общинах и регионах идет речь. Франциск сказал, что руководство церкви уже давно работает над решением данной проблемы, некоторые священники были отстранены от служения, а женские приходы, где сексуальное насилие происходило особенно часто, расформированы.

Франциск отметил, что еще его предшественник Бенедикт "нашел в себе мужество расформировать одну такую общину, в которой укоренилось женское рабство, рабство, доходившее до сексуального порабощения женщин со стороны священников и основателя общины". Представитель Франциска пояснил, что понтифик имел в виду конгрегацию Созерцательных сестер Общества Святого Иоанна во Франции. Папа отметил, что Бенедикт был весьма твердым и последовательным и начал расследование в отношении еще одной общины, "повинной в сексуальном и экономическом разложении".

Резонансный скандал

Церковь не может отрицать подобные случаи, подчеркнул Франциск, добавив, что у церковного руководство достаточно воли, чтобы принять более решительные меры.

На прошлой неделе широкий резонанс вызвала отставка австрийского священника Херманна Гайслера, который агрессивно домогался немецкой монахини Дорис Вагнер (Doris Wagner) во время ее исповеди. Ранее Вагнер проинформировала Ватикан о сексуальном насилии и домогательствах, которым она подвергалась за время своего восьмилетнего служения.

В 2008 году ныне 34-летняя монахиня была, по ее собственным словам, изнасилована священником, и она сообщила об этом предстоятелю общины в Риме. После этого Вагнер подверглась домогательствам со стороны другого священника, судя по всему, Гайслера, который принуждал ее к интимным отношениям. Сам Гайслер отверг выдвинутые против него обвинения. В рамках дисциплинарной проверки в 2014 году он получил лишь предупреждение.