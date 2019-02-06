Граждан Туркменистана не выпускают из страны за сотрудничество с «центрами идеологических диверсий», - СМИ

CA-NEWS (TM) - В редакцию «Хроники Туркменистана» все чаще поступают сообщения от читателей, родственникам и друзьям которых запретили выезжать из страны. Из нескольких независимых источников им удалось подтвердить два случая.

30 января девять молодых людей, которые собирались вылететь из Ашхабада в Москву, были остановлены пограничниками и представителями Миграционной службы. Им не позволили пройти в самолет и предложили сдать билеты.

3 февраля восемь человек, женщины и мужчины в возрасте от 35 до 50 лет из разных регионов страны, были задержаны и не смогли вылететь утренним рейсом (в 7:30 по местному времени) в Стамбул.

Пострадавшие рассказали, что в аэропорту их поделили на группы по 3-4 человека и поочередно заводили в небольшое помещение, где находились офицер полиции, сотрудник миграционной службы и человек в гражданской форме (как полагают очевидцы, сотрудник МНБ).

После повторной проверки билетов и документов, и выяснения, куда и с какой целью люди едут, человек в гражданской форме заявил, что в последнее время участились случаи, когда граждане страны, выезжающие за рубеж, клевещут на родину, давая интервью или информацию «зарубежным антигосударственным центрам идеологических диверсий». По этой причине есть установка руководства службы выявлять потенциальных клеветников и не выпускать их из страны.

На удивленные вопросы несостоявшихся пассажиров, по каким критериям определяют «неблагонадежных» и почему именно они вызвали подозрение сотрудников спецслужб, им грубо ответили: «Не ваше дело! Была бы моя воля, вообще бы никого не выпускал. Нам проблем меньше было бы!».

Допросам подвергаются и возвратившиеся в страну граждане. Двух женщин, прибывших 13 января из Стамбула, продержали в аэропорту Ашхабада более двух часов, выясняя цель поездки, с кем и для чего они встречались в Турции. Несколько раз обыскали багаж и женщин. В конце концов их отпустили, заявив, что их имена теперь включены в «черный список» и скорее всего они больше не смогут выезжать из страны. Каковы причины их решения, сотрудники спецслужб не объяснили.