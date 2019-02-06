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  6 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане повышение НДС для строительных компаний может привести к удорожанию недвижимости

CA-NEWS (TJ) -  Налог на добавленную стоимость (НДС) для строительных компаний в Таджикистане с этого года повысился с 5% до 18%.

В управлении налоговой политикой Министерства финансов РТ 5 февраля сообщили, что последние 5 лет строительные компании облагались НДС по льготной ставке 5%.

«Льготный период продлился до 31 декабря 2018 года. Отныне НДС для строительных компаний и фирм составляет 18%», - подчеркнул источник. В Минфине также сообщили, что льготный период продлен для частных образовательных учреждений – они будут платить НДС по прежней ставке в 5%.

Повышение НДС для строительных компаний, по словам застройщиков, обязательно приведет к повышению цен на недвижимость, особенно в высотках – с 10 до 15%.

Абдурауф Самиев, инженер строительной компании «Анис-2010», сказал, что до настоящего времени на строительную смету влияла дороговизна арматуры, так как этот стройматериал завозится из-за рубежа и цена на него растет в зависимости от курса доллара. Из-за повышения НДС застройщики будут вынуждены повысить цену и на каждый квадратный метр.

Джамшед Ахмадзода, глава Комитета по строительству и архитектуре при правительстве РТ, сказал, что если в начале прошлого года цена одного квадратного метра в Душанбе составляла от 350 до 600 долларов, то сегодня – 626 долларов.

В прошлом году в стране было сдано в эксплуатацию свыше 1 млн квадратных метров жилья, что является рекордом за последние годы.

Однако инженер Абдурауф Самиев отмечает, что с повышением НДС и возможно государственных платежей на приобретение земли и разрешения на строительство в Душанбе, строительный бум несколько приостановится.

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