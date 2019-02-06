В Северо-Казахстанской области признали, что в регионе нет вакцины против кори

CA-NEWS (KZ) - В Северо-Казахстанской области закончилась вакцина против кори. В пресс-службе департамента охраны общественного здоровья СКО сообщили журналистам, что информацию об отсутствии вакцины против кори направили в акимат области, передает informburo.kz.



О том, что она закончилась, жители региона сообщали в социальных сетях ещё в конце января. Но тогда заместитель руководителя управления здравоохранения Северо-Казахстанской области Дауренбек Бейсембаев заверил, что вакцины в области достаточно.

"На данный момент вакцины достаточно, 60 тысяч доз есть комбинированной вакцины от кори, краснухи, паротита, которая ставится в год и шесть лет, они распределены по поликлиникам. Идёт ещё закуп, и будут поставки вакцины на следующей неделе. По плану все дети прививаются, могу вас заверить. Данных об отсутствии вакцины у меня нет", – сообщил Дауренбек Бейсембаев журналистам 24 января.

За две недели число заболевших в СКО увеличилось. 24 января руководитель областного департамента охраны общественного здоровья Арман Кушбасов сообщил, что в регионе зарегистрировано 17 случаев подозрения на корь (в том числе среди детей до 14 лет – 10 случаев). По данным на 5 февраля – уже 52 случая.

"Первичная регистрация случаев кори имела место в районе имени Мусрепова, Жамбылском районе, Шал акына – по одному случаю, Кызылжарском районе – четыре, Уалихановском районе – три случая, в Петропавловске – 43. В 11 случаях диагноз "корь" не подтвердился, у 15 больных продолжается диагностика заболевания. Пролечили и выписали 28 человек, продолжают лечение в стационаре девять человек и 14 человек находятся на амбулаторном лечении", – сообщили в пресс-службе департамента по охране общественного здоровья.

Окончательный диагноз "корь" с лабораторным подтверждением установлен в 26 случаях в Кызылжарском районе (трое заболевших) и Петропавловске (23 человека), в том числе, в возрасте до года – девять случаев, 1-14 лет – восемь случаев, 20-29 лет – четыре, 30-39 лет – три, 40-49 лет – два случая.

Все заболевшие не были привиты: по причине медицинского отвода – пятеро, отказа от вакцинации – трое, из-за недостижения возраста – восемь, с неизвестным прививочным статусом – восемь. Ещё два человека не получили прививки из-за отсутствия вакцины.

Количество контактных составило 5409 человек. 281 из них нуждается в получении вакцины, уже привили 41 человека.