В Халачском этрапе готовится к вводу в строй завод питьевой воды

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане в финальную стадию вступило строительство современного завода питьевой воды в Халачском этрапе Лебапского велаята, возводимого строителями индивидуального предприятия «Алтын бургут» - члена Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Строительно-монтажные работы, установка технологического и вспомогательного оборудования в целом уже завершены. Корпуса предприятия поднялись возле магистрального канала Эсенменгли, который берёт своё начало от Амударьи, сообщает "Золотой Век".



Комплекс построен в соответствии с Генеральной программой обеспечения населённых пунктов чистой питьевой водой, в рамках которой в настоящее время во всех велаятах, в том числе в Лебапском, возводятся заводы питьевой воды, проводятся реконструкция имеющихся водоочистных сооружений и коммуникаций. Проектная мощность Халачской новостройки – 30 тысяч кубометров качественной питьевой воды в сутки. Технологические параметры комплекса, оснащённого суперсовременным оборудованием, предусматривают многоступенчатую очистку воды, её смягчение и обеззараживание. Все процессы будут компьютеризированы.

Халачский этрап располагает и огромными подземными ресурсами питьевой воды. Недавно специалисты Госкорпорации «Туркменгеология» открыли крупное месторождение пресной воды «Halaç-II» общей площадью около 59 квадратных километров.