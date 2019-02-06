Таджикистан рассчитывает получить у МВФ $220 млн

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан рассчитывает получить финансовую поддержку Международного валютного фонда (МВФ) в размере $220 млн. Об этом 6 февраля на пресс-конференции сообщил председатель Национального банка страны Джамшед Нурмахмадзода, передает Авеста.



По его словам, переговоры находятся на финишной стадии, и ожидается, что в марте этого года состоится последний раунд переговоров для возобновления льготного кредитования в рамках подписания новой трехлетней программы.

«Выдвинутые Фондом предварительные условия для получения льготного кредита в рамках новой программы выполнены. Их (условий) было более 17. У них есть условия для запуска новой программы поддержки Таджикистана, которые обсуждаются, и проходит процесс их согласования», – отметил Нурмахмадзода.

При этом глава Нацбанка не назвал, какие именно условия выдвинуты Международным валютным фондом.

Он также сообщил, что 4-17 марта запланирован визит миссии МВФ, в ходе которого ожидается решение вопроса с подписанием новой трёхлетней программы. «Мы рассчитываем получить $220 млн.», – подчеркнул он.

Напомним, что первоначально республика в рамках новой программы намеревалась привлечь у МВФ льготный кредит в размере $500 млн. Позже говорилось о $300 млн.

Ранее сообщалось, что новую программу планируется направить на поддержку экономической стратегии страны, достижение макроэкономической и финансовой стабильности и устойчивости наряду с ростом экономики и сокращения бедности, а также на поддержание платежного баланса и устойчивости международных резервов страны.

Срок действия предыдущей трехлетней программы, в рамках которой МВФ предоставил Таджикистану льготный кредит в размере свыше $160 млн., завершился в июле 2012 года.

Переговоры официальной делегации Таджикистана с МВФ по поводу разработки новой программы в рамках вышеуказанного механизма начались в октябре 2015 года.