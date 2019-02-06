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  6 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Лукойл увеличил добычу газа в Узбекистане на 67%

CA-NEWS (UZ) -  В 2018 году крупнейший российский производитель газа Лукойл добыл в Узбекистане на 67 процентов больше газа, чем в 2017 году.

Благодаря запуску новых мощностей по подготовке газа добыча по проектам Кандым и Гиссар за 2018 год выросла до 13,4 млрд куб. м, что на 67% больше, чем в 2017 году, отмечается на официальном сайте компании.

Как отмечает компания, в 2018 году «Лукойл» добыл 33,5 млрд кубометров газа, что на 16% больше по сравнению с предыдущим годом. Основным фактором роста добычи газа названо развитие проектов в Узбекистане.

К 2020 году компания намерена увеличить добычу газа в Узбекистане до 18 млрд кубометров. «К тому времени инвестиции компании в Узбекистане достигнут 8 миллиардов долларов», - отмечается в сообщении.

Кандымский газоперерабатывающий комплекс в Бухарской области, построенный Лукойлом за 3 млрд 400 млн долларов, был введен в эксплуатацию 19 апреля 2018 года.

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