В парламенте Кыргызстана вновь подняли вопрос о продаже воды Узбекистану

CA-NEWS (UZ) - Парламент Кыргызстана поднял вопрос о внедрении принципа платности по отношению к Узбекистану и Казахстану за пользование водными ресурсами.

Парламент Кыргызстана рассматривает во втором чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» (в Водный кодекс, Закон «О воде»), основной целью которого является внедрения принципа платности за пользование водными ресурсами и водными объектами. В ходе обсуждения некоторые депутаты предложили потребовать от Узбекистана и Казахстана плату за воду.

- Около 22 миллиардов кубометров воды из кыргызских водохранилищ ежегодно поступает в Узбекистан и Казахстан. То есть более 80 процентов воды отдается соседям. Недавно мы рассмотрели вопрос о выделении 450 миллионов долларов на ремонт Токтогульского водохранилища. Почему наше правительство не просит соседей платить за плотины?, - отметил в ходе выступлений депутат Умбетали Кыдыралиев.

Заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Жаныбек Керималиев заявил, что если парламент одобрит поправки к Водному кодексу и Закону о воде, это даст им возможность требовать у соседних стран плату за воду.

По словам Керималиева, за пользование водой Казахстан раньше платил 75 млн тенге ($197 474), а сейчас платит 119 млн тенге (около $313 326)

Заместитель министра финансов Улукбек Каримшаков говорит, что соседние страны сейчас платят за ремонт водохранилищ, а не за воду.

Депутат Турдакун Усубалиев, который был депутатом парламента в 2000-х годах и управлял Кыргызстаном в течение 24 лет, с 1961 по 1985 годы, ранее поднял вопрос о введении платы за воду с соседних стран.

Однако в то время президент Узбекистана Ислам Каримов отметил, что вода является транснациональным достоянием, и был категорически против этого.

Проблема регулирования условий водопользования уже поднималась в 2007-2008 годах с участием соседних стран, но тогда этот вопросы не был решен в пользу Кыргызстана.

Предложенные поправки к Закону Кыргызстана "О воде и в Кодекс КР "О воде" предусматривают, что плата за водопользование станет обязательной.