Минтруда Узбекистана не выявило нарушений в Discover Invest, а трудящиеся жалуются на «рабские условия»

CA-NEWS (UZ) - Государственная правовая инспекция труда при Минтруда Узбекистана провела «оперативное расследование ситуации» после статьи, в которой сообщалось о жалобах рабочих и «рабских условиях» труда в компании, принадлежащей хокиму Ташкента Дхахангиру Артыкходжаеву.



По данным министерства, специальная группа из 4 человек 1 февраля текущего года посетила строительные площадки ООО «Discover Invest» на территории строительного объекта Tashkent City. Комиссия не нашла случаев нарушения трудового законодательства.

Однако, в заявлении Минтруда нет данных о том, проверялись ли именно те объекты, на которых рабочие жаловались на условия труда.

5 февраля рабочие этих объектов всё ещё утверждали, что условия, в которых они живут и работают, не изменились.

В официальном заявлении Минтруда сообщается, что рабочая группа из четырех человек обнаружила, что компания Discover Invest, генеральный подрядчик проекта Tashkent City провела проверки на нарушение этой компанией трудового законодательства и трудовых прав работников.

Данные проверки проводились на 5 и 8 лотах проекта Tashkent City, то есть на тех единственных объектах, которые не имели отношения к жалобам строителей компании Discover Invest.

По данным министерства, в результате расследования среди рабочих двух объектов (5-й и 8-й лоты) Tashkent City не было выявлено таких случаев, чтоо строители компании «Discover Invest» проводили забастовки, работали без выходных, удержаний с заработных плат и других случаев нарушения трудового законодательства.

4-5 февраля некоторые из рабочих Discover Invest заявили, что ситуация на объекте, на котором они работают, остается неизменной. Другие рабочие сообщили журналистам, что бригадиры рассказали проверяющим, будто "у них хорошие условия труда".

"Мы сейчас работаем на асфальтовом заводе, Ханабад- 25, приходите и и вы увидите реальную ситуацию. Они проверили не тех, кто жаловался, а пошли проверять в Tashkent City. Руководство относится к рабочим хуже, чем к рабам. Условия жизни - спим в вагоне по 22 человека, туалетов нет, душевых нет, столовая не отвечает санитарно-гигиеническим нормам. Большинство работающих здесь людей из - приезжие из областей, и их не считают за людей. Они горбатились в России, в Казахстане и только начали радоваться, что буду работаю на родине, но здесь к нам относятся хуже, чем в России и Казахстане", - отметил 5 февраля один из рабочих, трудящихся на стройплощадке компании Discover Invest.