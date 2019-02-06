В Таджикистане раскрыли два убийства на почве ревности

CA-NEWS (TJ) - Два факта убийства на почве ревности раскрыли сотрудники таджикской милиции в городе Турсунзаде и городе Канибадаме, передает Авеста.



Как сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Таджикистана, в первом случае по подозрению в убийстве задержаны 42-летний житель Турсунзаде и его 33-летний брат.

Поздно вечером, 4 февраля текущего года подозреваемые, находясь у себя дома, напали на 44-летнего односельчанина, имеющего связи с супругой одного из братьев.

Братья сильно избили мужчину, и он скончался от полученных травм на месте происшествия. По данному факту проводится расследование.

В другом случае 50-летний житель города Канибадама, находясь в нетрезвом состоянии, из чувства ревности вступил в конфликт со своей 46-летней супругой.

В ходже ссоры мужчина нанес жене три ножевых ранения в область сердца, в результате чего женщина скончалась на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 104 (Убийство) УК РТ, ведется следствие, сообщил источник.