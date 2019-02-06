Президент Узбекистана посетит Азербайджан с государственным визитом

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ближайшее время посетит Азербайджан. Об этом накануне, 5 февраля, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Мы все в ожидании важнейшего визита президента Узбекистана в Азербайджан в ближайшее время. Обсуждаемые нами вопросы будут хорошей базой во время визита президента Мирзиёева», – сказал Мустафаев во время встречи с вице-премьером Узбекистана Элёром Ганиевым в Ташкенте.

Однако азербайджанский министр не назвал точной даты визита главы государства, передает Кун.уз.

Ганиев отметил, что визит министра экономки Азербайджана позволит «тщательно подготовиться к мероприятиям на самом высоком уровне». «Кроме того, нам предстоит заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Поэтому мы рассматриваем ваш визит как очень важный этап подготовки», – добавил вице-премьер.