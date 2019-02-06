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  6 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане депутат, попавшийся на взятке в $500, получил наказание без лишения свободы

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане бывший депутат Олимжон Тухтаназаров, обвинявшийся во взяточничестве, получил наказание в виде ограничения свободы.

Как сообщает УзА, по итогам рассмотрения дела экс-депутата в суде Олимжон Тухтаназаров был выпущен на свободу.

Напомним, Олимжон Тухтаназаров в сентябре прошлого года был пойман на взятке. Чиновник пообещал за 500 долларов США восстановить в должности бывшего директора школы в Папском районе Наманганской области.

Напомним, что Тухтаназаров до этого инцидента, в соцсетях предложил выдвинуть кандидатуру Шавката Мирзиёева на Нобелевскую премию.

Ограничение свободы — вид уголовного наказания, сущность которого образует совокупность обязанностей и запретов, налагаемых судом на осуждённого, которые исполняются без изоляции осуждённого от общества в условиях осуществления за ним надзора со стороны специализированного государственного органа.

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