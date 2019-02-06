В Шымкенте убили супружескую пару

CA-NEWS (KZ) - В ночь с 5 на 6 февраля в Шымкенте в элитном микрорайоне по ул. Байтурсынова, в частном доме, убита супружеская пара, передает otyrar.kz.

По факту убийства супружеской пары в городе Шымкенте начато досудебное расследование по статье 99 УК РК. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа из числа опытных сотрудников полиции города.

По словам соседей погибших, супругов застрелили, однако никто не слышал звуков выстрелов. По неподтвержденным данным, в момент убийства в доме мог находиться их внук.