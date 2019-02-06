Консульство Узбекистана прокомментировало гибель студента от глыбы льда в Петербурге

CA-NEWS (UZ) - Все расходы по отправке тела погибшего в Петербурге студента из Узбекистана возьмет на себя правительство Северной столицы. Об этом корреспонденту «Росбалта» сообщили в консульстве Узбекистана.

В ведомстве добавили, что правительство также выделит деньги на похороны погибшего. Мать и отец студента находятся в Петербурге.

«Консульство контактирует с правительством, со следователями. Мы пытаемся побыстрее отправить погибшего на родину. „Узбекские авиалинии“ готовы помочь. Мы держим ситуацию на контроле», — указали в консульстве.

Представители консульства выразили возмущение в связи с публикацией СМИ видео, где тело погибшего показано крупным планом, а журналисты снимают рыдающего отца: «Есть вещи, которые до какого-то предела можно показывать. Но показывать такое крупным планом на всю страну некрасиво».

Напомним, что кусок льда откололся со здания Химико-Фармацевтической академии на Аптекарском проспекте, в Петербурге. В результате погиб студент академии Бабурбек Очилов, его товарищ попал в больницу. Он находится в шоковом состоянии.