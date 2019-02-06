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  6 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Спасавший людей в Магнитогорске узбекистанец получил подарок и бесплатный билет от генконсульства
: Гастарбайтер из Узбекистана спас восемь человек из-под обломков жилого дома в Магнитогорске

CA-NEWS (UZ) -  Награждение прошло во вторник, 5 февраля в Генеральном консульстве Узбекистана в Екатеринбурге. Алану Абдуллаеву от имени Министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова вручили ценный подарок и грамоту генконсульства. А национальная авиакомпания выделила бесплатный билет на рейс Екатеринбург–Ташкент 7 февраля, сообщили местные СМИ.

«Уроженец Сурхандарьинской области был одним из первых, кто утром 31 декабря пришел на помощь пострадавшим после взрыва. Ему удалось спасти восьмерых из-под обломков до приезда спасателей, — говорится в сообщении генконсульства. — Его бескорыстный и героический поступок широко освещался в российской прессе, которая подчеркивала храбрость и неравнодушие к чужому горю нашего соотечественника».

Поздравить Алана с наградой пришел глава узбекской диаспоры в Свердловской области Закир Аллабергенов. На встречу в генконсульстве также были приглашены его соотечественники.

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