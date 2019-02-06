Спасавший людей в Магнитогорске узбекистанец получил подарок и бесплатный билет от генконсульства

CA-NEWS (UZ) - Награждение прошло во вторник, 5 февраля в Генеральном консульстве Узбекистана в Екатеринбурге. Алану Абдуллаеву от имени Министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова вручили ценный подарок и грамоту генконсульства. А национальная авиакомпания выделила бесплатный билет на рейс Екатеринбург–Ташкент 7 февраля, сообщили местные СМИ.



«Уроженец Сурхандарьинской области был одним из первых, кто утром 31 декабря пришел на помощь пострадавшим после взрыва. Ему удалось спасти восьмерых из-под обломков до приезда спасателей, — говорится в сообщении генконсульства. — Его бескорыстный и героический поступок широко освещался в российской прессе, которая подчеркивала храбрость и неравнодушие к чужому горю нашего соотечественника».

Поздравить Алана с наградой пришел глава узбекской диаспоры в Свердловской области Закир Аллабергенов. На встречу в генконсульстве также были приглашены его соотечественники.