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  6 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

CA-NEWS (KZ) -  7 февраля в Мангистауской области местами ожидаются ветер юго-восточный 15-20 м/с, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Актау 7 февраля ожидается ветер юго-восточный 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В этот же день в Западно-Казахстанской области местами ожидается метель, туман, гололед, ветер юго-восточный 15-20 м/с.

В Уральске днем 7 февраля ожидается метель, туман, гололед, ветер юго-восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

7 февраля в Актюбинской области днем местами ожидается низовая метель, ветер юго-восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

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