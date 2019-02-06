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  6 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Страны НАТО подписали протокол о вступлении Северной Македонии в альянс

CA-NEWS (CA) -  Представители 29 стран — участниц НАТО подписали протокол о вступлении Северной Македонии в организацию, сообщает РИА Новости.

"Подписание протокола открывает процесс ратификации, надеюсь, что он пройдет быстро и мы сможем приветствовать нового 30-го члена НАТО. Пока же страна начнет участвовать в заседаниях как приглашенная", — сказал на церемонии генсек альянса Йенс Столтенберг.

Министр иностранных дел Македонии Никола Димитров назвал происходящее "пересечением линии уверенности".

Он также сообщил, что в ближайшее время планирует посетить столицы союзников в связи с процедурой ратификации.

В июне министры иностранных дел Греции и Македонии подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и Евросоюз. Согласно договору страна должна изменить название на Северную Македонию.

Это вызвало серьезные разногласия в обоих государствах, но их парламенты все-таки ратифицировали документ.

В Москве считают, что переименование страны идет в русле навязанного извне процесса форсированного втягивания Скопье в НАТО.

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