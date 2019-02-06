Комитет госдоходов РК разъяснил ситуацию с ввозом в Казахстан автомобилей из Кыргызстана и Армении

CA-NEWS (KZ) - Растаможенные в Кыргызстане в период с 1 января 2014 года до 1 января 2020 года и в Армении в период с 10 октября 2014 года до 1 января 2020 года признаются иностранными автомобилями, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана.

При их ввозе в Республику Казахстан требуется растаможка и уплата таможенных платежей.

"В настоящее время население активно интересуется возможностями ввоза легковых автомобилей из Армении и Кыргызстан. В Казахстан можно ввозить без ограничений автомобили, растаможенные в Кыргызстане до 1 января 2014 года и в Армении до 10 октября 2014 года", - рассказали в КГД.

При покупке автомобилей гражданам рекомендуется проверять легальность ввоза автомобилей и проведения таможенной очистки путем обращения в территориальные органы государственных доходов, отмечает комитет.