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  7 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан находится на максимально плохом уровне по трудоустройству молодёжи, - председатель Сената

CA-NEWS (KZ) -  Порядка 40 % молодых людей в нашей стране постоянно сталкиваются с проблемами трудоустройства. Об этом сообщил на круглом столе Сената Парламента РК, посвящённом государственной молодёжной политике, председатель Сената Касым-Жомарт Токаев, передает informburo.kz.

"Особое внимание будет уделено обеспечению занятости молодёжи. Исследования говорят, что вопрос безработицы среди молодёжи остро стоит во всём мире, – говорит Касым-Жомарт Токаев. – Уровень безработицы среди молодёжи по последним данным составляет 13 %. В отдельных странах достигает 40 %. То есть мы находимся на максимально плохом уровне в этом отношении. Каждый пятый молодой человек по данным ООН не учится, и не работает".

Основные возможности для преодоления молодёжной безработицы кроются в сфере развития малого и среднего бизнеса, считает председатель Сената.

"Необходимо воспитывать в нашей молодёжи предпринимательскую инициативу, – говорит Касым-Жомарт Токаев. – Мы видим, насколько мобильна, предприимчива молодежь в некоторых соседних государствах, которые находятся в гораздо более сложном экономическом положении, чем Казахстан. Там молодые люди овладевают новыми специальностями, сами находят работу, в том числе и за рубежом, поддерживая своих родных и своё государство".

По данным социологических опросов порядка 51 % молодых людей не планируют заняться бизнесом, сообщили на круглом столе. Председатель Сената подчеркнул, что важна переориентация высшего и профессионального образования на потребности рынка.

Программа "Жас маман" предусматривает подготовку специалистов по 100 наиболее востребованным индустриальным и сервисным профессиям на базе 200 модернизированных учебных заведений.

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