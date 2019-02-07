Антикоррупционное ведомство Таджикистана обвиняет юриста «Агроинвестбанка» в коммерческом подкупе

CA-NEWS (TJ) - Сотрудники Агентства по государственному финансовому контролю и борьбы с коррупцией Таджикистана задержали юриста ОАО «Агроинвестбанк» Сухроба Рахимова.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 279 (коммерческий подкуп) УК Таджикистана, сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства республики.

Юрист был задержан с поличным в момент получения взятки. "За 2,5 тысячи долларов он обещал исключить из списка заложенных банку трех квартир, расположенных в разных районах города Душанбе", - отмечается в сообщении.

Рахимову грозит наказание в виде штрафа в размере от восьмисот до полутора тысяч показателей для расчётов (один показатель для расчетов равен 55 сомони ($5), - прим.ред.) или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет либо ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок, передает АП.