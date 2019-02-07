Акимат Астаны проверит времянки на окраинах

CA-NEWS (KZ) - В Астане будет проведена инвентаризация всех временных жилых строений на окраинах города и близлежащих селах. Об этом в кулуарах коллегии в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции сообщил аким столицы Бахыт Султанов, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Сейчас работа проводится по инвентаризации всех наших окраин, поселков, чтобы выявить все проблемные вопросы. К этой проблеме нельзя подходить односторонне. Будет рассматриваться комплексное решение. В том числе на сопряжение программ, которые мы реализуем по "Нурлы жер", выделены ресурсы", - заявил Бахыт Султанов.

Кроме того, аким Астаны отметил, что в столице реализуется программа по сносу ветхого жилья, выделены средства на решение проблем обманутых дольщиков.

"Мы рассматриваем вопросы объединения всех этих ресурсов и включение в программу постройки жилья по "Нурлы жер" для решения проблем окраин. Чтобы двигаться в этом направлении нужно комплексно посмотреть с точки зрения платежеспособности, социальной помощи, поэтому в рамках созданной рабочей группы в Правительстве это предложение будет сформулировано. У нас, в свою очередь, создана комиссия рабочей группы", - заключил Бахыт Султанов.