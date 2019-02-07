В Казахстане очередное ЧП - от угарного газа погибли четыре человека из одной семьи

CA-NEWS (KZ) - В Павлодарской области члены одной семьи — двое супругов и двое детей — погибли в результате предполагаемого отравления угарным газом.

Областной департамент по ЧС сообщил, что тела четырех человек были найдены в среду приблизительно в половине десятого вечера в частном доме в селе Узынбулак Баянаульского района. Со слов акима Узынбулакского сельского округа Аскара Муканова, они погибли от отравления угарным газом.

Власти сообщили имена погибших: Рустам Бекболатов (1979 года рождения), Наталья Бекбатырова (1982 года рождения), Динара Бекбатырова (2004 года рождения) и Дамир Бекбатыров (2007 года рождения). По словам жителей села, женщина находилась на пятом месяце беременности.

Руководитель отдела управления внутренней политики Баянаульского района Нурсултан Шайхин сказал, что у погибшей остались две девочки, 1999 и 2002 года рождения. По его словам, они находятся на учебе в районном центре. «Они учатся в Баянаульском аграрно-техническом колледже на поваров. Детей мы обеспечим временным жильем», — сказал Шайхин.

Органы безопасности сообщили о начале доследственной проверки по факту гибели людей.