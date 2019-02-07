Казахстан: нефть – одновременно проклятье и подарок судьбы

CA-NEWS (KZ) - Как-то жарким июльским утром 2000 года на буровой барже на Каспийском море приземлился вертолет. Из него вышел президент Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в окружении приспешников и охраны. На лице казахского лидера отражалась тревога, пишет Eurasianet.org.



Причиной его приезда было то, что могло показаться самым лучшим подарком на день рождения (двумя днями позже, 6 июля, Назарбаеву должно было исполниться 60 лет).

Нефтяники, ведшие разведку в северной части этого внутреннего моря, сделали самое крупное открытие за последние три десятилетия – месторождение, извлекаемые запасы нефти на котором достигают миллиарда баррелей.

Когда Назарбаеву подали ведро с нефтью, он жизнерадостно помазал ей щеки подчиненных, ответственных за данный проект, известный как Кашаган, и даже семилетнего местного мальчика.

Данная сцена описана в книге «Черная кровь Казахстана» главного редактора журнала Petroleum Олега Червинского. Как говорится в предисловии к книге, написанном политологом Досымом Сатпаевым, нефть дает много возможностей для символических интерпретаций.

«Нефть Казахстана, как кровь, питала экономическую и политическую системы страны. Ее черный цвет напоминает нам о том, что в истории казахстанской нефти много темных пятен, которые никогда не удастся смыть», – написал Сатпаев.

Но, как отметил в своей книге «Нефть и слава» Стив Левин, бывший корреспондент «Уолл-cтрит джорнэл» в Центральной Азии, в описанной выше сцене было немного театра. Назарбаев настоял на визите на Кашаган когда там продолжались опасные и требующие точности работы по установке бурового оборудования, поэтому пришлось пойти на уловку.

«Это как занять у соседа литр молока: они прислали 15-литровое ведро с нефтью с Тенгизского месторождения. Затем они нашли способ сделать так, чтобы эта нефть полилась струйкой из клапана на буровой установке», – написал в своей книге в 2007 году Левин.

Нефть марки CPC

С самого начала было понятно, что с кашаганской нефтью, отличающейся высоким содержанием серы, будет непросто, отмечается в статье.

Добываемая на Кашагане на глубине примерно 4,5 тыс метров нефть является лишь одним из компонентов казахстанской нефтяной марки CPC. Название происходит от нефтепровода, построенного в 2001 году международным консорциумом Caspian Pipeline Consortium (CPC). Российская «Транснефть» владеет в консорциуме 31-процентным паем, еще 19 процентов принадлежат правительству Казахстана, а остальное разделено между компаниями из США, России, Италии, Великобритании и других стран. Доставляемая по трубопроводу длиной 1,5 тыс километров нефть затем заливается в танкеры в порту Новороссийска на юге РФ.

Задолго до начала добычи на Кашагане по трубопроводу доставляли нефть с таких месторождений как Тенгизское (второе крупнейшее в Казахстане, расположенное в северо-западной Атырауской области) и Карачаганакское (в 460 километрах далее на север). Также в смесь этой марки добавляют нефть с разрабатываемого российской компанией «Лукойл» Филановского месторождения.

Около двух третей нефти марки CPC отправляют в Европу – Италию, Нидерланды, Францию, Швейцарию и Испанию, сообщило мониторинговое агентство Energyprom со ссылкой на данные Министерства национальной экономики РК.

Эта марка легкой нефти отличается одной весьма неприятной особенностью – наличием дурно пахнущих и коррозийных газов, называемых меркаптанами.

Ввод Кашаганского месторождения в эксплуатацию очень отстал от графика именно из-за этих вредных субстанций. В 2013 году, когда, согласно плану, с месторождения уже давно должны были качать огромные объемы нефти, инженеры к своему вящему неудовольствию обнаружили, что эти трубы на Кашагане начали протекать из-за коррозии, вызванной этими газами.

Как объяснил Eurasianet.org Танат Кожманов, написавший книгу о нефтегазовой отрасли Казахстана, при переработке нефти марки CPC применяются особые технологии и оборудование с антикоррозийным покрытием.

«По этой причине рынок у марки CPC ограничен. Как правило, это страны, чьи НПЗ адаптированы к сырью с такими характеристиками», – сказал Кожманов.

Несмотря на этот недостаток, CPC стоит немного дороже российской марки Urals, но дешевле международной эталонной марки Brent.

Казахстан демпингует

По словам Маурисио Тотаро, исследователя расположенного в Бельгии Гентского университета, в прошлом году марка CPC продавалась со значительной скидкой по сравнению с Brent.

«Я думаю, на то несколько причин. Во-первых, избыточные объемы: с Кашагана идут значительные дополнительные поставки, и одновременно на 20% была увеличена мощность нефтепровода CPC, – сказал он. – Кроме того, хотя высокое содержание сероводорода в кашаганской нефти незначительно изменило состав марки CPC, в которую ее добавляют, в поставляемом на экспорт продукте все равно относительно много меркаптанов, в результате чего европейским нефтеперерабатывающим заводам – самым крупным закупщикам этой марки – трудно ее перерабатывать».

Также продажам марки CPC препятствует бум добычи сланцевой нефти в США.

Упоминавшаяся Тотаро модернизация нефтепровода CPC обошлась в $5,8 млрд, увеличив его мощность до 1,45 млн баррелей в день.

Казахстан, таким образом, вынужден снижать цены, а также искать новые рынки. По собранным новостным агентством «Рейтер» данным, в первой половине 2018 года поставки нефти марки CPC на неевропейские рынки превысили 6 млн тонн, увеличившись в два раза по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В прошлом году, в частности, заметно большие объемы приобрела Южная Корея. Согласно информации Министерства национальной экономики РК, с января по сентябрь 2018-го в эту страну было поставлено товаров на $2 млрд, по сравнению с $500 млн за тот же период годом ранее. Причиной столь значительного скачка стали поставки «черного золота».

В сентябре продажи нефти марки CPC в Южную Корею, Японию, Китай и Индию составили 14 млн баррелей, по сравнению с 10-11 млн, обычно отправляемыми Казахстаном в неевропейские страны, сообщила организация S&P Global Platts, занимающаяся аналитикой в энергетической сфере.

Но Тотаро также отметил, что после введения США санкций в отношении Ирана в ноябре прошлого года казахстанская нефть, по качеству схожая с той, что поставляется из Персидского залива, может стать подходящей заменой иранской.

В Казахстане производятся и другие типы нефти. Как сказал Eurasianet.org Червинский, на Кумкольском месторождении добывается высококачественная нефть, по характеристикам схожая с Brent – легкая и с низким содержанием серы. Часть ее идет на внутренние нужны и перерабатывается на НПЗ в Шымкенте, а излишки уходят по нефтепроводу в Китай.

В Мангыстауской области добывают тяжелую, темную и низкокачественную разновидность. Она идет по нефтепроводу Атырау-Самара в Россию, где смешивается с более качественной российской и экспортируется в Европу.

По словам Кожманова, хотя Казахстану повезло, что у него есть нефть, ее наличие не всегда несет только благо.

«Мы получили контроль над крупными месторождениями нефти четверть века назад, а благосостояние Казахстана по-прежнему зависит от цен на «черное золото». То, что мы называем подарком судьбы, в будущем может сыграть с нами злые шутки», – сказал он.