ЕФСР предоставит $40 млн инвестиционного кредита для реабилитации Нурекской ГЭС

CA-NEWS (TJ) - Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление инвестиционного кредита из средств ЕФСР в размере $40 млн. для финансирования проекта «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1», сообщает Авеста.



В рамках проекта предусматривается приобретение, поставка, установка и ввод в эксплуатацию шести однофазных автотрансформаторов взамен аналогичного оборудования, установленного на трансформаторной подстанции данной ГЭС более 40 лет назад, выработавшего срок службы и находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Как сообщает пресс-службе Евразийского банка развития (ЕАБР), финансирование предоставляется на 20 лет, включая 8 лет льготного периода по уплате основного долга. Реализация проекта позволит повысить безопасность и надежность работы гидроэлектростанции, обеспечить бесперебойное электроснабжение республики и уменьшить затраты на эксплуатацию и ремонт автотрансформаторов.

Проект является частью большого проекта реконструкции Нурекской ГЭС, состоящего из 2-х фаз, с общей суммой финансирования – до $700 млн. В настоящее время реализуется первая фаза реконструкции станции, в финансировании которой помимо ЕФСР участвуют Международная ассоциация развития (группа Всемирного банка) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

Проект «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1» является первым инвестиционным проектом ЕФСР в Таджикистане. Ожидается, что в ближайшее время будет подписано кредитное соглашение между ЕФСР и правительством Таджикистана и уже в текущем году начнётся реализация проекта.